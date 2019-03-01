В первые весенние выходные в Коми ожидается до -33 градусов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-01T10:50:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В первые выходные марта территория республики будет находиться вдали от циклонов и их атмосферных фронтов, утешает Коми ЦГМС. Однако погода останется все еще зимней. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет понижаться до -20...-25С, при прояснении до -28..-33С. Днем на юге ожидается в пределах -7...-12С, на севере — -13...-18С. Такой температурный фон для большей части территории ниже нормы в среднем на 5С, только для крайних северо-восточных — на 2С.

Хотя март в нашем регионе еще зимний месяц, уже можно подвести первые итоги зимы, с ноября по февраль. Сезон оказался теплым и снежным. Средняя температура везде превышает норму на 2-3С. Рекордное количество осадков зафиксировано в Воркутинском районе — в 2 раза больше нормы. От Инты до Ухты — на 40-50% больше средних многолетних значений. На юге количество осадков, выпавших с ноября по февраль, превышает норму на 10-30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте из-за метели несколько городских и пригородных автобусов не вышли в рейс

Горожане с трудом успели на работу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU