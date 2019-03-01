Руководить Сыктывдинским районом будет Любовь Доронина

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-01T13:35:25+03:00

На этот пост претендовали два кандидата

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Только что совет Сыктывдинского района избрал руководителя администрации. Напомним, в ноябре прошлого года по решению суда сити-менеджер муниципалитета Олег Лажанев, обвиняемый по двум статьям УК РФ, был отстранен от руководящей должности. У руля администрации встала Любовь Доронина.

Сегодня в районном совете прошли выборы руководителя администрации. На пост претендовали два кандидата: Любовь Доронина и Игорь Бихерт - оба соискателя являются членами партии "Единая Россия".

Большинством голосов - 15 проголосовали "за" и 2 воздержались - убедительную победу одержала Любовь Доронина. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе сыктывдинской администрации.

Кандидатура Игоря Бихерта не нашла поддержку среди депутатов.

Напомни, кресло руководителя администрации МР "Сыктывдинский" освободилось в связи с уголовным преследованием Олега Лажанева. Сити-менеджеру вменили в вину два эпизода криминальной деятельности: превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями.

ИСТОЧНИК KP.RU