2019-03-01T16:17:34+03:00
Общество

ГИБДД Сыктывкара ищет очевидцев смертельного ДТП, где погиб 11-летний мальчик

Инспекторы нуждаются в записях с регистраторов авто
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГИБДД по СыктывкаруФото ГИБДД по Сыктывкару
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ГИБДД по Сыктывкару ищет очевидцев аварии, где сегодня утром погиб 11-летний мальчик. Инспекторы нуждаются в записях с регистраторов авто очевидцев дорожной трагедии, чтобы восстановить полную картину трагических событий.

Сегодня утром, 1 марта, на автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск в районе поворота на Выльтыдор столкнулись «Хендэ Солярис» и КамАЗ. В результате аварии погиб ребенок.

- Если у вас есть запись видеорегистратора, где запечатлено событие утреннего ДТП, просьба направить его на адрес электронной почты отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД - sktgai@yandex.ru. Вы можете также позвонить по телефонам отдела - 28-18-00, 28-18-32, 28-18-33, - сообщают инспекторы.

По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем «Хендэ Солярис» ехала по трассе со стороны поселка Краснозатонский в сторону города. Недалеко от поворота на Выльтыдор она пошла на обгон попутного КамАЗа. Женщина не справилась с управлением, авто вылетело на встречку, где столкнулось с прицепом грузовика. После удара «Солярис» отбросило на опору линии электропередачи. Автоледи с тяжелыми травмами доставлена в больницу, ее пассажир - 11-летний мальчик - погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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