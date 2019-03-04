В Коми зима не сдает позиций, со среды морозы сменятся потеплением и снегопадами

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-04T09:28:12+03:00

С середины недели в Коми вместе с циклоном придут снегопады и потепление

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В первые дни рабочей недели останется практически без перемен. Дневная температура на юге будет составлять -7...-12С, на севере в основном -13..-18С. В среду и четверг через нашу территорию будет перемещаться циклон со стороны Балтики. Он принесет неустойчивую погоду с колебаниями температуры, атмосферного давления. Везде пройдут снегопады, местами сильные, в юго-западных районах ожидается мокрый снег. В большинстве районов прогнозируется усиление ветра и метель. Температура воздуха в южных районах повысится до 0...+2С, в центральных и северных до -4...-9С, на крайнем северо-востоке до -10...-15С.

Сегодня в Сыктывкаре будет морозная и ясная погода, температура воздуха составит -10...-12С, ну а ночью похолодает до - 24... - 26С. Завтра днем столбик термометра опуститься уже до -5...-7С.

Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU