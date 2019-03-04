2019-03-04T11:10:18+03:00
Общество

"Странная" девушка, ушедшая гулять в пургу в Воркуте, нашлась

Она сама позвонила родным
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: vk.comФото: vk.comФото: vk.com
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Волонтеры "Лизы Алерт" узнали о состоянии 28-летней Оксаны Солодковой, пропавшей в Воркуте во время пурги. Мама девушки сообщила, что ее дочь жива и едет в Москву.

Напомним, Оксана Солодкова исчезла 28 февраля, в тот день в Воркуте разыгралась метель. Объявления с просьбой помочь в поиске девушки были разосланы по всем воркутинским пабликам, к поиску подключились поисковики из отряда "Лиза Алерт".

Вчера мама Оксаны Солодковой сообщила руководителям проекта, что пропавшая сама вышла на связь с родными. Сейчас девушка едет в поезде в Москву. Почему она решила уйти из дома в метель и отправиться в столицу, поисковикам неизвестно. Но, главное, что человек нашелся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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