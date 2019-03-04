Лыжник Илья Порошкин выиграл «деревянную» медаль на Универсиаде

4 Март 12:15 2019-03-04T16:27:24+03:00

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Сегодня, 4 марта, на XXIX Всемирной Зимней Универсиаде в Красноярске прошли лыжные гонки преследования свободным стилем на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. Спортсмены уходили на дистанцию с гандикапом, определявшимся по результатам вчерашних индивидуальных гонок, но даже несмотря на минимальные разрывы, изменений в тройках призеров не произошло. У мужчин первое место занял Иван Якимушкин, а серебро в финишной разножке с Иваном Кирилловым отстоял Антон Тимашов. Лыжник из Коми Илья Порошкин занял четвертое место. Победителю он уступил 49,6 секунд.

Напомним, всемирная Зимняя Универсиада продлится до 12 марта. Спортсмены сразятся за медали в 11 видах спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU