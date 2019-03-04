2019-03-04T16:27:24+03:00
Спорт

Лыжник Илья Порошкин выиграл «деревянную» медаль на Универсиаде

Спортсмен проиграл победителю почти 50 секунд
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 марта, на XXIX Всемирной Зимней Универсиаде в Красноярске прошли лыжные гонки преследования свободным стилем на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. Спортсмены уходили на дистанцию с гандикапом, определявшимся по результатам вчерашних индивидуальных гонок, но даже несмотря на минимальные разрывы, изменений в тройках призеров не произошло. У мужчин первое место занял Иван Якимушкин, а серебро в финишной разножке с Иваном Кирилловым отстоял Антон Тимашов. Лыжник из Коми Илья Порошкин занял четвертое место. Победителю он уступил 49,6 секунд.

Напомним, всемирная Зимняя Универсиада продлится до 12 марта. Спортсмены сразятся за медали в 11 видах спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Умейте проигрывать и вам будет легче жить»: лыжница Юлия Белоруковаответила хейтерам

После четвертого места на Чемпионате мира интернет-пользователи обрушились на спортсменку с критикой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Усть-Цильме расчлененное тело молодой женщины нашли в выгребной яме
Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии в Сыктывкаре
В Воркуте нашлась "странная" девушка, ушедшая гулять в пургу
Врачи борются за жизнь водителя большегруза, который упал с 20-метровой высоты под Усинском
Когда достроят санаторий «Серёгово» в Коми: озвучены новые сроки
В Коми зима не сдает позиций, со среды морозы сменятся потеплением и снегопадами
Под Усинском грузовик врезался в бензовоз и упал с 20-метровой высоты
В Коми хотят сделать «канадские» парковки
В Коми за сутки произошло две аварии с грузовиками
В Усинске пьяный водитель устроил ДТП: пострадала девушка
В Воркуте в пургу пропала «странная» девушка
В Сыктывкаре «семерка» врезалась в Daewoo: пострадал трехлетний ребенок
В Сыктывкаре перекроют улицу Оплеснина
В Печоре столкнулись две иномарки: пострадала женщина-пешеход
Под Усинском разлилось ядовитое вещество
ГИБДД Сыктывкара ищет очевидцев смертельного ДТП, где погиб 11-летний мальчик
Руководить Сыктывдинским районом будет Любовь Доронина
В первые весенние выходные в Коми ожидается до -33 градусов
Под Сыктывкаром столкнулись иномарка и КамАЗ: погиб 10-летний мальчик