2019-03-05T09:20:37+03:00
Общество

Прогноз погоды на март в Коми: будет теплее, чем обычно

Синоптики обнародовали прогноз на первый весенний месяц
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Синоптики Коми обнародовали прогноз погоды на первый весенний месяц. Они утверждают, что март будет теплее, чем обычно.

- Средняя месячная температура воздуха будет выше климатической нормы в южных и центральных районах на 3...4 С, в северных — на 1...2С (норма: в южных районах -7...-9С, в северных -11...-16С). Ожидается, что и месячная сумма осадков на большей части территории Коми составит 140-180% от средних многолетних значений (норма 24-30 мм, в районах Предуралья 39-58 мм), - сообщают синоптики Коми ЦГМС,

Синоптики добавляют, что до середины марта в северных районах Коми под влиянием арктических воздушных масс будет по-прежнему холодно. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах -15...-22С, а дневные - будут находиться в пределах -8...-13С, на крайнем северо-востоке -13...-18С. В южных же районах погода будет довольно неустойчивой.

- Со второй пятидневки марта температурный фон будет повышенным относительно нормы, а осадки — частыми. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах -5...-10С, но не исключено, что в отдельные ночи при прояснении температура может понижаться до -15С и ниже. Преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах 0...-5С, отдельные дни могут быть теплее, до +2С, - отметили специалисты.

Во второй половине марта температурный фон по республике выровняется, поэтому везде будет относительно тепло. Днем будет в пределах от +2С до -5С, а на крайнем северо-востоке от -5С до -12С. По ночам — до -10С и ниже.

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Но, по словам синоптиков, это природное событие не является экстраординарным (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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