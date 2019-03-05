2019-03-05T09:56:15+03:00
Общество

8 марта в Сыктывкаре выберут лучшую автоледи

Соревнования пройдут в 12 раз
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Международный женский день в столице Коми пройдут необычные соревнованияВ Международный женский день в столице Коми пройдут необычные соревнованияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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ГИБДД Сыктывкара в первые дни весны проводит конкурс по автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов «Автоледи-2019». Прекрасные участницы продемонстрируют мастерство управления автомобилем на специально организованной площадке и покажут знания правил дорожного движения на теоретическом экзамене.

За титул «Автоледи» приглашаем побороться всех желающих девушек и женщин, которые водят машину и которым исполнилось 18 лет. Городские соревновании по фигурному вождению легкового автомобиля «Автоледи – 2019» состоятся 8 марта 2019 года в 11.00 часов по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.131/1, парковка ТРЦ «Июнь», левая сторона. Регистрация участников городских соревнований состоится в 10 часов 30 минут.

Автомобильное многоборье в столице Республики Коми проводится двенадцатый год подряд. Каждая участница соревнований должна иметь технически исправный автомобиль категории «В», оборудованный ремнями безопасности, независимо от комплектации завода изготовителя, а также документы, предусмотренные ПДД РФ, а именно водительское удостоверение на право управления транспортным средством указанной категории, страховой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации на транспортное средство, и диагностическую карту о прохождении технического осмотра автомашины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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