В Воркуте пенсионерка просит о помощи для дочери-инвалида

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-05T13:15:05+03:00

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В Воркуте семья Ильющенко обратилась за помощью. Им необходимо собрать средства для ортопедической обуви, зубных протезов и на реабилитационные мероприятия для дочери-инвалида Надежды.

Надежде уже 40 лет, она инвалид с детства 1 группы, с ментальными нарушениями, поэтому нуждается в постоянном уходе. Ее нельзя оставлять одну, в связи с чем ее мама Галина Ильющенко вынуждена была выйти на пенсию по уходу за ребенком-инвалидом и не может работать. Глава семьи получил инвалидность после инфаркта. Стоит ли говорить, что они с трудом сводят концы с концами.

В этом году Надежде понадобилась новая ортопедическая обувь, кроме того, у девушки появились проблемы с зубами, и стоматологи рекомендуют ей протезирование. Вместе с дополнительными расходами на лечение дочери-инвалида семье Ильющенко требуется около 100 тысяч рублей.

- Я медик, прекрасно знаю, как можно помочь дочери. Муж всю жизнь работал во имя дочери, не жалел себя. На своей работе он подорвал здоровье. Но мы никогда не обращались к людям за помощью, всегда старались самостоятельно найти деньги на своего ребенка. А сейчас мы оба постарели и уже не в силах заработать лишнюю копейку, мы обращаемся за помощью к неравнодушным людям. Знаете, даже стыдно просить, но другого выхода у нас нет, - сказала по телефону корреспонденту "КП в Коми" Галина Ильющенко.

Денежные средства Вы можете перечислить на расчетный счет мамы или на карту.

Номер карты: 2202 2003 8737 7335

Получатель: Ильющенко Галина Владимировна

Счет получателя: 40817810828780759614

Банк: КОМИ ОТДЛЕНИЕ № 8617 ПАО СБЕРБАНК Г.СЫКТЫВКАР

ИНН Банка: 7707083893

БИК банка: 048702640

Код подразделения: 55861707771

Адрес подразделения банка: г.Сыктывкар, ул. Кутузова, дом 5

ИСТОЧНИК KP.RU