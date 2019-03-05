2019-03-05T16:53:46+03:00
Общество

В Коми ждут бешеный ветер, мокрый снег и дождь: объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вместе с потеплением в Коми пришел сильный ветер, который осложняет жизнь людям. В большинстве районов республики объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду.

- 6 марта в большинстве районов Коми ожидается усиление ветра порывами до 12-17 м/с, в районе Воркуты днем - до 17-22 м/с. В южных районах ночью ожидается продолжительный снег, временами с ухудшением видимости до 500 метров. Днем снег будет переходить в мокрый снег и дождь.Температура воздуха повысится до 0...+2°С., - сообщает Коми ЦГМС.

МЧС по Коми прогнозирует: возможны риски возникновения чрезвычайных ситуаций и ДТП, нарушение электроснабжения на социально значимых объектах из-за обрыва линий электропередачи от порывов ветра, происшествия и аварии на ж/д транспорте по причине снежных заносов, затруднение авиасообщения, падение деревьев и обрушение ветхих конструкций.

В целях безопасности людей просят воздержаться от дальних поездок, от туристических походов, а также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, зданий, шатких конструкций. Не лишним будет убрать машину из-под крыш зданий и деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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