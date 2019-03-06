Водителя упавшего с моста в Усинске «Мерседеса» перевели из реанимации в палату

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-06T11:53:31+03:00

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Водителю упавшего с моста в Усинске «Мерседеса» стало намного лучше. Его из реанимации перевели в отделение травматологии. Об этом порталу «Комсомольская правда» рассказали в пресс-службе Минздрава Коми.

На сегодняшний день врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Но еще два назад медики боролись в отделении реанимации за жизнь пациента.

Как сообщала Госавтоинспекция Коми, водитель большегруза получил множественные травмы, переохлаждение и шок второй степени. Спасатели извлекли водителя из искорёженного большегруза спустя шесть часов после аварии. Источник БНК утверждал, что мужчина, ко всему прочему, потерял много крови.

Напомним, 3 марта, под Усинском грузовик «Мерседеса» столкнулся с бензовозом «Урал» и упал с моста высотой 20 метров. По предварительным данным, «Мерседес» с прицепом двигался со стороны Усинска в сторону буровой№51. На мосту он столкнулся с ехавшим навстречу бензовозом. От удара «Мерседес» развернуло в правую сторону, он вылетел за ограждение и упал с 20-метровой высоты. Экстренным службам удалось извлечь водителя из грузовика. Он жив и госпитализирован в местную ЦРБ. Мужчина провел в искореженной машине около шести часов!

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ИСТОЧНИК KP.RU