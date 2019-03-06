Глава Инты сложил полномочия

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-06T11:44:40+03:00

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В Инте городской совет остался без главы. Председатель городского совета Василий Сидор написал заявление об уходе с поста главы муниципального образования по собственному желанию. Об этом "КП в Коми" сообщили в аппарате муниципального совета.

Василий Сидор остается в составе органа представительной власти, но на правах депутата. Более того, в ближайшее время он продолжит возглавлять совет, но на правах "временно исполняющий обязанности".

Уже вчера интинские депутаты объявили конкурс на замещение должности главы МО ГО "Инта", итоги которого будут подведены 21 мая.

Отметим, что в муниципалитетах идет процесс слияние должностей руководителя администрации и главы. И нынешняя отставка в Инте напрямую связана с реформой аппарата власти.

ИСТОЧНИК KP.RU