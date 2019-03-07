В лесах Коми нашли часть черепа мужчины, пропавшего год назад

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-07T08:39:49+03:00

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В сентябре прошлого года в княжпогостском лесу нашли фрагмент черепа человека. Экспертиза установила, что кость принадлежит осужденному, который бесследно исчез по дороге в колонию-поселения в октябре 2017 года. Об этом сообщает БНК со ссылкой на следственный отдел СКР по Княжпогостскому району.

В октябре 2017 года жителя Визинги осудили за неуплату алиментов на небольшой срок заключения в колонии-поселения. 31 октября он должен был явиться на новое место обитания - поселок Чиньяворык. Однако мужчина пропал. Тогда в УФСИН завели дело о розыске.

Было установлено, что мужчина не доехал до места назначения 140 километра. Он попросил водителя автобуса остановиться на дороге и скрылся в лесополосе. С тех пор мужчину никто не видел. 11 сентября прошлого года в этом районе обнаружили фрагмент черепа человека. В 150 метрах от находки лежала сумка с амбулаторной картой осужденного, не доехавшего до колонии-поселения. Позже генетическая экспертиза криминалистов показала, что череп принадлежит пропавшему.

Смерть мужчины признали некриминальной. В районе, где он сошел с автобуса, не проживали его родные и близкие: осужденному некуда было пойти. Кроме того, он страдал хроническим заболеванием, часто терял сознание. Следователи считают, что мужчина мог упасть в обморок и замерзнуть насмерть, так как в те дни на улице было прохладно. Позже труп могли растащить на куски дикие животные.

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ИСТОЧНИК KP.RU