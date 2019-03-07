В Сыктывкаре ограничено движение на дорогах

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-07T14:11:31+03:00

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В столице Коми планируется ввести ограничение движения на дорогах.

АО «Газпром Газораспределение Сыктывкар» сообщает об ограничении движения транспорта и пешеходов по улицам Зеленой, Савина, Большой и по Заводскому проезду

В связи с проведением земляных работ с 11 марта по 16 марта 2019 года будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части улицы Зеленой поселке Верхняя Максаковка в районе дома № 29.

На эти же сроки будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей части и движение пешеходов на всю ширину тротуара по улице Савина в районе дома № 14, с одновременным перекрытием всей ширины проезжей части по Заводскому проезду от дома № 19 по улице Савина до дома № 48 по улице Заводской.

Кроме того, с 04 марта по 15 марта 2019 года продлевается ограничение движения транспорта на 1/2 ширины проезжей части улицы Большой поселка Верхняя Максаковка от Брусничного переулка до улицы Проселочной.

АО «Сыктывкарский Водоканал» сообщает о продлении ограничения движения транспорта по улице Оплеснина

В связи с производством земляных работ с 21 февраля до 22 марта 2019 года будет продлено ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части по улице Оплеснина от дома № 58а до дома № 41/1.

ИСТОЧНИК KP.RU