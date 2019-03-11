2019-03-11T09:32:18+03:00
Общество

Погода на неделю: на юге сохранится комфортная погода, а на север придет похолодание

В столице Коми ожидается плюсовая температура
Алиса КОЗЛОВА
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На неделе вернутся морозы. Но предполагается, что погодные условия в северных районах и в южных будут отличаться. В понедельник уже начнется небольшое похолодание, на севере ожидается до -5С, на юге около 0С. Со вторника на северные районы распространится антициклон из Арктики с морозной и почти бесснежной погодой. Температура в ночные часы будет понижаться до -17...-22С, при прояснении до -30С, днем ожидается -4...-9С, от Инты до Воркуты -13...-18С. В южных районах под влиянием циклонов пройдут снегопады и морозы прогнозируются мягче. Ночная температура составит -10...-15С, днем — -2...-7С.

Сегодня в столице Коми будет облачно с прояснениями и тепло, ожидается 0...+2 С. Ветер южный и умеренный. Синоптики обещают, что в ближайшие три дня дневная температура воздуха будет выше нуля.

Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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