Наталья Якимова полноправно возглавила региональный минобраз

11 Март 13:10 2019-03-11T13:15:59+03:00

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Наталья Якимова, в последние три месяца руководившая министерством образования, науки и молодежной политики РК на правах исполняющего обязанности.

Сегодня Глава Коми Сергей Гапликов подписал распоряжение о назначении Натальи Якимовой на министерскую должность. Напомним, предшественницей Якимовой на посту министра образования, науки и молодежной политики была вице-премьер правительства РК Наталья Михальченкова. В ноябре она передала министерский портфель своему бывшему заму Наталье Якимовой и осталась при должности заместителя председателя правительства Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU