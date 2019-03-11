В колонию Синдора пытались доставить телефоны и симки с помощью квадрокоптера

11 Март 14:03 2019-03-11T14:03:37+03:00

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Ночью 9 марта в 00.30 в исправительной колонии № 42, расположенной в поселке Синдор, на прилегающей территории у маскировочного ограждения задержаны жители Сыктывкара. Они приехали в поселок на личном автотранспорте и попытались доставить на территорию колонии с помощью квадрокоптера сотовые телефоны и гарнитуры к ним, три сим-карты и три зарядных устройства. В ходе проверки обстоятельств дела было установлено, что 33-х летний гражданин М., уже ранее отбывавший наказание в ИК-51 (г. Емва), совместно с товарищем за денежное вознаграждение решили снабдить осужденных в ИК-42 запрещенными предметами.

Квадрокоптер и "контрабанда" были изъяты у нарушителей сотрудниками учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

В отношении любителей запускать квадрокоптеры над режимными территориями исправительных учреждений составлены материалы об административном правонарушении согласно ст. 19.12 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU