В Воркуте шахтер умер на рабочем месте, идет проверка

11 Март 16:35 2019-03-11T16:36:35+03:00

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Сотрудник шахты «Воргашорская» умер на рабочем месте. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает БНК.

Как пишут на сайте Государственной инспекции труда по Коми, смерть шахтера зафиксировали 1 марта в 14:44. Сообщение об этом в отдел инспекции труда по Воркуте направили спустя 16 минут после того, как узнали о летальном исходе сотрудника шахты.

Расследование несчастного случая со смертельным исходом проводит Роструд. Проверка продлится до 15 марта. По предварительной информации, смерть сотрудника шахты была вызвана естественными биологическими причинами. Но окончательные причины установит судебно-медицинская экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU