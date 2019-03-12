2019-03-12T11:09:07+03:00
Происшествия

В Воркуте идет расследование смерти врача на рабочем месте

Мужчина умер еще 1 января
Алиса КОЗЛОВА
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В Воркуте инициирована проверка смерти врача городской больницы. Сообщение о смертельном несчастном случае, который произошел еще 1 января, поступило в Трудинспекцию региона.

Умершему мужчине было 48 лет, его тело обнаружили в кабинете дежурного врача.

Расследование несчастного случая и установление причин будет возможно после получения результатов судебно-медицинской экспертизы и поступления материалов из Следственного управления Следственного комитета РК. Об этом сообщает "Комиинформ".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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