В Сыктывкаре водители автобусов устроили гонки
В Сыктывкаре гонки автобусов закончились столкновением. Читатели пишут, что водители автобусов №№44 и 174 - вечные «шумахеры».
ДТП с участием двух автобусов произошло в предпраздничный день, 7 марта, на улице Коммунистической.
- Водитель автобуса №44 на всю машину матом проклинает водителя, едущего перед ним, подрезает, а это - резкие торможения и ускорения. Причина - видите ли водитель автобуса №174 выехал на 6 минут раньше. При этом водителям все равно, что в салоне сидят дети, - сообщает сыктывкарец Владимир П. в группе «Сыктывкар-Автобус».
По предварительным данным, ДТП с участием автобусов обошлось без пострадавших.
- Все обращения по качеству обслуживания принимаются по номеру диспетчера 42-02-42. Благодаря звонкам неравнодушных пассажиров мы улучшаем нашу работу, - отметила руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков ( к нему относиться маршрут №44 — ред.) Татьяна Королева.
В Сыктывкаре водители автобусов устроили гонки. Видео - Виктория Колесник.
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ИСТОЧНИК KP.RU