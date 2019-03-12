СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-12T13:10:47+03:00

Читатели пишут, что автобусы №№44 и 174 - вечные «шумахеры»

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В Сыктывкаре гонки автобусов закончились столкновением. Читатели пишут, что водители автобусов №№44 и 174 - вечные «шумахеры».

ДТП с участием двух автобусов произошло в предпраздничный день, 7 марта, на улице Коммунистической.

- Водитель автобуса №44 на всю машину матом проклинает водителя, едущего перед ним, подрезает, а это - резкие торможения и ускорения. Причина - видите ли водитель автобуса №174 выехал на 6 минут раньше. При этом водителям все равно, что в салоне сидят дети, - сообщает сыктывкарец Владимир П. в группе «Сыктывкар-Автобус».

По предварительным данным, ДТП с участием автобусов обошлось без пострадавших.

- Все обращения по качеству обслуживания принимаются по номеру диспетчера 42-02-42. Благодаря звонкам неравнодушных пассажиров мы улучшаем нашу работу, - отметила руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков ( к нему относиться маршрут №44 — ред.) Татьяна Королева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/696667" frameborder="0"></iframe> В Сыктывкаре водители автобусов устроили гонки. Видео - Виктория Колесник.

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ИСТОЧНИК KP.RU