В Сосногорске украли стройматериалы из тепличного комплекса, который еще не достроен

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-13T09:29:07+03:00

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1 октября 2018 года трое работников организации, являющейся субподрядчиком на строительстве тепличного комплекса «Сосногорский», договорились заработать на хищении стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК. Сообщники решили украсть алюминиевые элементы крыши теплицы и сбыть их на металлолом. С помощью манипулятора мужчины загрузили две упаковки шпросов стоимостью 152 тыс. рублей в кузов автомобиля одного из соучастников, после чего вывезли материалы через контрольно-пропускной пункт. Факт хищения на следующий день обнаружили работники ООО Тепличный комплекс «Сосногорский», которые и обратились в полицию.

Суд признал всех троих сообщников виновными. Одному из них в связи с наличием в его действия рецидива преступления назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его сообщникам назначены наказания в виде 1 года и 1 года 2 месяцев лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU