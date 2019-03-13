Биатлонистка из Коми отстрелялась на «серебро» на этапе Кубка России

13 Март 13:08 2019-03-13T13:21:51+03:00

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Биатлонистка из Коми Анастасия Рудакова выиграла серебряную медаль на очередном этапе Кубка России. Наша спортсменка в составе сборной Северо-Западного федерального округа в патрульной гонке на 20 километров. Дистанцию преодолевали команды из пяти человек, каждый из которых на огневых рубежах стрелял дважды — сначала лежа, потом стоя.

Всего в старте приняло участие три команды федеральных округов, среди которых и были разыграны золотая, серебряная и бронзовая награды. Команда СЗФО завершила гонку с отставанием от победителей в 4 минуты 50,6 секунды, допустив в совокупности семь промахов на рубежах. У женщин первенствовала объединённая команда Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Бронзовые медали завоевали представители Приволжского округа. Об этом сообщает официальный сайт министерства спорта и физкультуры Коми.

У мужчин победила команда Новосибирской области. В патрульной гонке у мужчин участников из Республики Коми не оказалось. Напомним, ранее в рамках седьмого этапа Кубка России в Уфе член сборной команды Республики Коми по биатлону Илья Машуков взял «серебро» в гонке преследования и «бронзу» в спринте.

Далее биатлонисты из Коми Анастасия Рудакова, Илья Машуков и Илья Батманов примут участие в финальных соревнованиях Кубка России (восьмой этап) в Ижевске с 14 по 20 марта. А с 28 марта по 4 апреля наши спортсмены выступят в чемпионате России в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU