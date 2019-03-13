Ранее судимый сыктывкарец приставил нож к горлу подростка

13 Март 13:53 2019-03-13T13:55:46+03:00

Школьник отдал ему имевшиеся с собой деньги

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В сыктывкарском поселке Краснозатонский школьник 17 лет стал жертвой разбойного нападения. Юноша в дневное время суток шел по Нювчинскому шоссе в сторону автобусной остановки. Неожиданно к нему подошел мужчина и потребовал отдать ценные вещи, имеющиеся при себе. Получив отказ, злоумышленник достал нож и, угрожая им, повторил требование.

Школьник не стал оказывать сопротивление нападавшему и достал все из карманов. Мужчина забрал денежные средства, после чего покинул место происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, после чего он был доставлен в дежурную часть. Нападавшим оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель столицы.

Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU