Ранее судимый сыктывкарец приставил нож к горлу подростка
В сыктывкарском поселке Краснозатонский школьник 17 лет стал жертвой разбойного нападения. Юноша в дневное время суток шел по Нювчинскому шоссе в сторону автобусной остановки. Неожиданно к нему подошел мужчина и потребовал отдать ценные вещи, имеющиеся при себе. Получив отказ, злоумышленник достал нож и, угрожая им, повторил требование.
Школьник не стал оказывать сопротивление нападавшему и достал все из карманов. Мужчина забрал денежные средства, после чего покинул место происшествия.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, после чего он был доставлен в дежурную часть. Нападавшим оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель столицы.
Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Коми.
ИСТОЧНИК KP.RU