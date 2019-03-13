2019-03-13T17:22:27+03:00
Общество

Лабрадор, выброшенный на помойку, приходит в себя

На защиту пса встали опытные юристы
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: группа "Приют для собак "Друг" в Сыктывкаре" в соцсети "Вконтакте"Фото: группа "Приют для собак "Друг" в Сыктывкаре" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Лабрадор, найденный 6 марта в мусорном баке, постепенно приходит в себя. Пока еще рано говорить о полном выздоровлении собаки, но пес уже свободно ходит, садится и с удовольствием ест телятину.

О физическом состоянии пострадавшего лабрадора каждый день отчитывается сыктывкарка, взявшая его на передержку. Она пишет сообщения в группе "Приют для собак "Друг" в Сыктывкаре". Сегодня утром временная хозяйка сообщила, что Лаврик (такую кличку дали лабрадору волонтеры приюта "Друг") пошел на поправку. У собаки хорошее настроение и отличный аппетит. Ему делают массажи, ставят капельницы и дают лекарства.

В паблике приюта появилось много предложений взять собаку. Сыктывкарцы готовы стать полноправными хозяевами лабрадора.

- У собаки есть официальные владельцы, поэтому мы не можем так просто отдать его в добрые руки. Сейчас наши юристы решают вопрос, как помочь этой собаке обрести хороших хозяев. Но это будет очень непросто, - разъяснила "КП в Коми"

Напомним, 6 марта в Сыктывкаре во дворе дома на ул.Морозова,29 в мусорном контейнере был найден лабрадор с пробитым черепом. Несчастное животное было придавлено диваном. Ветеринары диагностировали у него три открытые раны на голове, перелом черепа, сотрясение мозга и перелом костей таза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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