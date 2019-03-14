В Сыктывкаре на контейнерах появились таблички c графиком вывоза мусора

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-14T11:20:41+03:00

Но только по трем адресам

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В Сыктывкаре установили первые информационные таблички на контейнерных площадках. Об этом сообщает ОНФ Коми. По договоренности с общественниками региональный оператор разместил на трех улицах столицы республики баннеры с графиком вывоза мусора, данными об ответственных за содержание площадок и контактными телефонами.

Первые таблички со сведениями о времени вывоза отходов и лицах, ответственных за реализацию «мусорной реформы», появились на контейнерных площадках у дома №48 на улице Димитрова, дома №172 на улице Карла Макса и домов №13 и №17/2 на улице Оплеснина. Ранее представители компании «Ухтажилфонд» – регионального оператора по обращению с ТКО пообещали «Молодежке ОНФ» установить их по всему Сыктывкару.

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ИСТОЧНИК KP.RU