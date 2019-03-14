В Сыктывкаре внедорожник сбил подростка и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-14T10:38:48+03:00

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В Сыктывкаре внедорожник во дворе дома сбил девушку и скрылся с места ДТП. Инспекторы ищут нарушителя, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

10 марта около 05:40 водитель неустановленный внедорожник темного цвета ехал по дворовой территории около дома №40 по улице Димитрова. Около подъезда №6 он сбил 15-летнюю девушку, которая в это время подскользнулась и упала. Водитель не стал останавливаться, чтобы помочь пострадавшему подростку, а скрылся с места аварии.

- Девушка 2003 года рождения ушибла правую стопу. Позже она самостоятельно обратилась за медицинской помощью, отмечают в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Очевидцев указанного дорожно-транспортного происшествия просьба позвонить по телефонам отдела ГИБДД УМВД России по Сыктывкару: 28-18-00, 28-18-32.

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ИСТОЧНИК KP.RU