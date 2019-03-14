Экс-глава Сосногорска не смог оспорить приговор

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-14T17:34:46+03:00

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Верховный суд Республики Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы Сосногорска – руководителя администрации Виктора Шомесова. По итогам рассмотрения оставлен без изменения приговор Сосногорского горсуда от 19 декабря 2018 года, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Судом установлено, что Шомесов, занимая различные руководящие должности в администрации Сосногорска, администрации Ухты в 2010-2013 гг. при отсутствии законных оснований обманным путем приобрел право на 3-комнатную муниципальную квартиру в Сосногорске стоимостью свыше 2,8 млн. рублей. Желая скрыть данный факт, чиновник оформил право собственности на тёщу. В ходе расследования уголовного дела экс-глава полностью возместил причиненный бюджету ущерб.

Суд первой инстанции признал экс-чиновника виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и органах местного самоуправления на 2 года.

Сам осужденный и его защитник не согласились с решением суда и обжаловали его. Однако судебная коллеги по уголовным делам Верховного суда Республики Коми согласилась с правовой позицией государственного обвинителя прокуратуры республики и оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

ИСТОЧНИК KP.RU