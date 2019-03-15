2019-03-15T09:35:37+03:00
Происшествия

В Ухте начальника отдела полиции подозревают в получении взятки

Оксана Концова руководит вопросами миграции
Ольга СОЛОВЕЙ
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В отношении Оксаны Концовой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФВ отношении Оксаны Концовой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ
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В Ухте задержали начальника Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ухте Оксану Концову. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудница полиции была задержана накануне по подозрению в получении взятки. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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