В Ухте начальника отдела полиции подозревают в получении взятки
Оксана Концова руководит вопросами миграции
В отношении Оксаны Концовой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ
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В Ухте задержали начальника Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ухте Оксану Концову. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на правоохранительные органы.
Сотрудница полиции была задержана накануне по подозрению в получении взятки. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU