2019-03-15T15:37:53+03:00
Происшествия

Следователи назвали возможную причину экстренной посадки самолета в Коми

Boeing 737-800 следовал по маршруту Мирный-Москва
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Северо-Западное следственное управление на транспорте озвучило возможную причину аварийной посадки самолета Boeing 737-800 в Сыктывкаре.

Напомним, самолет компании "Алроса" следовал по маршруту Мирный-Москва (Домодедово). В районе 9 утра экипаж воздушного судна попросил разрешения на посадку из-за технических неисправностей.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Предварительная причина аварийной посадки - неисправность генератора правого двигателя самолета. Находившиеся на борту самолета 157 пассажиров и члены экипажа не пострадали.

В настоящее время причина аварийной посадки воздушного судна устранена, пассажиры вылетели в Москву этим же бортом. В Сыктывкаре они провели около трех часов.

Чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия в аэропорт выехала группа следственного комитета РФ. Они осмотрели самолет, опросили членов экипажа, получили необходимую техническую документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ухте начальника отдела полиции подозревают в получении взятки
В выходные в Коми потеплеет
Экс-глава Сосногорска не смог оспорить приговор
В Коми мировые судьи увольняются из-за огромной нагрузки
В Москве завершили судебное расследование «дела Гайзера»
В Сыктывкаре внедорожник сбил подростка и скрылся с места ДТП
В Сыктывкаре на контейнерах появились таблички c графиком вывоза мусора
Сыктывкарцы продолжают жаловаться на снег и наледь на крышах
Лабрадор, выброшенный на помойку, приходит в себя
Ранее судимый сыктывкарец приставил нож к горлу подростка
Биатлонистка из Коми отстрелялась на «серебро» на этапе Кубка России
Глава Коми Сергей Гапликов: "Создание системы вытрезвителей не означает, что мы признаем проблему пьянства"
В Сосногорске украли стройматериалы из тепличного комплекса, который еще не достроен
В Лесозаводе откроют частную поликлинику