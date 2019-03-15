Следователи назвали возможную причину экстренной посадки самолета в Коми

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-15T15:37:53+03:00

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Северо-Западное следственное управление на транспорте озвучило возможную причину аварийной посадки самолета Boeing 737-800 в Сыктывкаре.

Напомним, самолет компании "Алроса" следовал по маршруту Мирный-Москва (Домодедово). В районе 9 утра экипаж воздушного судна попросил разрешения на посадку из-за технических неисправностей.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Предварительная причина аварийной посадки - неисправность генератора правого двигателя самолета. Находившиеся на борту самолета 157 пассажиров и члены экипажа не пострадали.

В настоящее время причина аварийной посадки воздушного судна устранена, пассажиры вылетели в Москву этим же бортом. В Сыктывкаре они провели около трех часов.

Чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия в аэропорт выехала группа следственного комитета РФ. Они осмотрели самолет, опросили членов экипажа, получили необходимую техническую документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU