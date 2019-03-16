В Ухте молодой человек лишился 4,5 тысяч, оставив кошелек на столике в ресторане
В Ухте в местное отделение полиции поступило сообщение о краже денег из кошелька, оставленного на столе в ресторанном дворике. Жертвой воровства стал 22 молодой человек. Из кошелька у него вытащили 4, 5 тысячи рублей.
Благодаря записям камеры видеонаблюдения была установлена личность похитительницы. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали ее. Злоумышленницей оказалась девушка 25 лет. Ухтинка зашла в ресторан и увидела на столике кошелек. Убедившись, что рядом никого нет, она забрала чужой бумажник, вытащила содержимое и выкинула его в мусорное ведро.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемая дала признательные показания. В отношении ухтинки избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU