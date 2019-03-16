2019-03-16T11:28:41+03:00
Общество

В Сыктывкаре гимназистов кормили котлетами с плесенью

На ситуацию обратили внимание издания «Лайф-ньюс» и «РЕН-ТВ»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото с сайта Общероссийского народного фронтаФото с сайта Общероссийского народного фронта
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Родители учащихся Гимназии искусств при Главе Коми имени Спиридонова рассказали о котлетах с плесенью и пирожках с металлической стружкой, которыми кормят их детей. Информацию об этом разместили на сайте Общероссийского народного фронта.

По словам обеспокоенных мам и пап, еда, которой кормят учеников, не соответствует санитарным нормам. Гнилые яблоки, кислое молоко, котлеты с плесенью и пирожки с металлическими деталями - все это стало обычной картиной гимназической действительности. По словам родителей, противни, на которых готовят пироги или мясо, никогда не моют. Именно поэтому в еде ученики то и дело находят кусочки грязи.

Терпение родителей лопнуло, и они вместе с доказательствами - фотоматериалами - обратились в Общероссийский народный фронт. Вскоре после публикации на сайте ОНФ столовая гимназии стала знаменита на всю Россию - на ситуацию обратили внимание издания «Лайф-ньюс» и «РЕН-ТВ». Общественный резонанс стал причиной проверки, которую инициировал региональный Минобраз. Ее итоги будут известны позже. Но пока работники столовой пытаются оправдать халатное отношение к своим обязанностям:

- На вопрос о том, как появились металлические предметы в пирожках, работники столовой ответили, что дело в старой мясорубке, в которой шинкуют капусту. Иногда от неё отваливаются мелкие железные компоненты, они и попадают в продукты питания, - пишут активисты ОНФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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