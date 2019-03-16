2019-03-16T13:05:02+03:00
Происшествия

В Инте осужден шахтер, по вине которого погиб человек

Суд приговорил его к условному сроку
Алиса КОЗЛОВА
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Андрей Черепанов погиб под завами в шахте. Фото: группа "Инта. Официально" в соцсети "Вконтакте".Андрей Черепанов погиб под завами в шахте. Фото: группа "Инта. Официально" в соцсети "Вконтакте".Фото: vk.com
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В Инте вынесен приговор шахтеру компании «Интауголь», горняк был признан виновным в нарушении техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Речь идет о трагически погибшем Андрее Черепанове.

Трагическое происшествие произошло в июне 2017 года при осуществлении работ в штреке шахты. Горный мастер, являясь руководителем работ и ответственным за соблюдение техники безопасности, не принял мер к надлежащему осмотру элементов крепления горной выработки и не выявил отсутствие её отдельных скрепляющих элементов, а также принял решение использовать для производства работ лебедку, не предназначенную для подъема груза, поручив управление ей работнику, не обладающему необходимой квалификацией для производства данных работ. В результате произошедшего обвала горной породы под завалом оказался Андрей Черепанов, смерть которого наступила в результате механической асфиксии.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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