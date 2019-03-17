Аномально теплая погода: прогноз на следующую неделю в Коми

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-17T09:31:02+03:00

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С 18 марта Коми ожидает аномально теплая погода: в середине недели температура приблизится к нулевой отметке и превысит норму на 10С и более. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах 0...-5С, днем в пределах +1...+4С. На крайнем северо-востоке республики будет чуть холоднее: в ночные часы — от -4 до -9С, днем — не выше 0С. Там же на неделе выпадет снег. На остальной территории Коми осадки будут смешанного типа. об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU