Под Усинском в ДТП УАЗ разорвало на две части
УАЗ столкнулся с грузовиком
Фото: www. usinsk.online
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В Коми на дороге Усинск-Усть-Уса столкнулись автомобиль УАЗ "Фермер" и самосвал. ДТП произошло в районе поселка Головные сооружения.
Авария произошла сегодня утром, сообщает издание "Усинск-онлайн". Серьезно поврежден УАЗ «Фермер». После столкновения машину поделило на две части, оторвало прицеп и искорежило заднюю часть. Информации о пострадавших или погибших пока нет. В МЧС по Коми и региональную ГИБДД данные о происшествии пока не поступали.
Фото: www. usinsk.online
ИСТОЧНИК KP.RU