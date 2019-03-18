Под Усинском в ДТП УАЗ разорвало на две части

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-18T15:06:52+03:00

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В Коми на дороге Усинск-Усть-Уса столкнулись автомобиль УАЗ "Фермер" и самосвал. ДТП произошло в районе поселка Головные сооружения.

Авария произошла сегодня утром, сообщает издание "Усинск-онлайн". Серьезно поврежден УАЗ «Фермер». После столкновения машину поделило на две части, оторвало прицеп и искорежило заднюю часть. Информации о пострадавших или погибших пока нет. В МЧС по Коми и региональную ГИБДД данные о происшествии пока не поступали.

Фото: www. usinsk.online

ИСТОЧНИК KP.RU