2019-03-21T15:17:59+03:00
Общество

В Микуни местный житель добивался квартиры свыше 20 лет

В ситуацию вмешалась прокуратура Коми
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.komionline.ruФото: www.komionline.ru
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В Микуни Усть-Вымского района горожанин более 20 лет пытался получить квартиру. Все эти годы вместе с семьей он ютился в аварийном здании, а недавно не выдержал и обратился в муниципальную прокуратуру.

Надзорный орган установил, что гражданин был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилье еще в 1995 году. Несмотря на два десятка прошедших лет до настоящего времени жилое помещение гражданину и его семье не предоставлено. Все семейство ютилось в квартире, признанной аварийной и непригодной для проживания.

Прокуратура направила заявление в суд, чтобы обязать администрацию Микуни предоставить гражданину жилье по договору социального найма. Судебная инстанция удовлетворила требования прокурора в полном объеме.

Об этом сообщает прокуратура Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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