В Сыктывкаре сбили бабушку, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-22T12:47:42+03:00

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В Сыктывкаре Toyota RAV4 на перекрестке улицы Оплеснина и Октябрьского проспекта сбили 68-летнюю пенсионеру. Бабушку госпитализировали, о чем «Комсомольской правде в Коми» сообщили очевидцы.

ДТП произошло сегодня, 22 марта, около 11:32, когда водитель 1955 года рождения за рулем Toyota RAV4, выполняя маневр левого поворота на Октябрьский проспект в сторону Орджоникидзе, сбил пешехода. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару, бабушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как добавили в скорой помощи, бабушку увезли в отделение нейротравмы Эжвинской больницы. По предварительным данным, при столкновении пострадала грудная клетка и голова пенсионерки.

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Предполагаемому виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU