В Сыктывкаре на лыжне умер горожанин, страдавший заболеванием сердца
В столице Коми на лыжной базе "Спортивная", что за железнодорожным вокзалом, умер любитель спорта 54-х лет. Мужчина скончался во время лыжной прогулки.
Трагический случай произошел 21 марта примерно в 10 часов 20 минут. Любители лыжного спорта увидели, что бежавший на лыжах мужчина внезапно упал - ему стало плохо. Несколько человек попытались оказать ему медицинскую помощь, один из очевидцев вызвал скорую помощь и спасателей. В оперативные сроки на трассу на снегоходе прибыли сотрудники сыктывкарского подразделения СПАС-Коми вместе с врачом. К тому моменту медику только и оставалось, что констатировать смерть человека.
Тело было доставлено в городской морг на "скорой помощи".
ИСТОЧНИК KP.RU