2019-03-22T13:47:56+03:00
Общество

В Сыктывкаре на лыжне умер горожанин, страдавший заболеванием сердца

Год назад мужчина перенес инфаркт
Алиса КОЗЛОВА
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В столице Коми на лыжной базе "Спортивная", что за железнодорожным вокзалом, умер любитель спорта 54-х лет. Мужчина скончался во время лыжной прогулки.

Трагический случай произошел 21 марта примерно в 10 часов 20 минут. Любители лыжного спорта увидели, что бежавший на лыжах мужчина внезапно упал - ему стало плохо. Несколько человек попытались оказать ему медицинскую помощь, один из очевидцев вызвал скорую помощь и спасателей. В оперативные сроки на трассу на снегоходе прибыли сотрудники сыктывкарского подразделения СПАС-Коми вместе с врачом. К тому моменту медику только и оставалось, что констатировать смерть человека.

Тело было доставлено в городской морг на "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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