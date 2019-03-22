2019-03-22T17:05:06+03:00
Происшествия

В Коми водитель заплатит 100 тысяч за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Размер мзды составлял 29 тысяч рублей
Алиса КОЗЛОВА
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Пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДДПьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДДФото: Евгения ГУСЕВА
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В Княжпогостском районе осужден водитель, пытавшийся дать взятку сотруднику ГИБДД.

Преступление произошло в феврале текущего года. На участке автодороги Сыктывкар-Ухта сотрудники ГИБДД остановили автомашину под управлением 52-летнего жителя Ненецкого автономного округа. Выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем он был приглашен в служебный автомобиль для оформления документов по факту совершенного административного правонарушения. Не желая быть привлеченным к ответственности, фигурант (по профессии водитель) попытался передать инспектору в качестве взятки 29 тысяч рублей за то, чтобы тот не составлял протокол. Сотрудник ГИБДД пресек противоправные действия гражданина и сообщил о них в дежурную часть.

В ходе расследования фигурант признал вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства, сообщает СК по Коми.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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