Погода на неделю: в Коми повсеместно потеплеет
В течение недели температурный фон на территории республики будет меняться мало. В ночные часы ожидается -3...-8С, днём в зависимости от облачности от +3 до +6С, на крайнем севере в отдельные ночи -10... -12С, днём -1...-3С. Это теплее обычного по республике в среднем на 5-7С.
В основном, погодные условия ожидаются спокойными - облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Но в середине недели южные и восточные районы кратковременно попадут под влияние Уральского циклона — здесь пройдут более интенсивные осадки, в виде снега, мокрого снега, а комфортность погоды понизит порывистый северный ветер.
Об этом сообщает Коми ЦГМС.
ИСТОЧНИК KP.RU