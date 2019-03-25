2019-03-25T10:10:59+03:00
Общество

Погода на неделю: в Коми повсеместно потеплеет

Будет теплее обычного на 5-7 градусов
Алиса КОЗЛОВА
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В течение недели температурный фон на территории республики будет меняться мало. В ночные часы ожидается -3...-8С, днём в зависимости от облачности от +3 до +6С, на крайнем севере в отдельные ночи -10... -12С, днём -1...-3С. Это теплее обычного по республике в среднем на 5-7С.

В основном, погодные условия ожидаются спокойными - облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Но в середине недели южные и восточные районы кратковременно попадут под влияние Уральского циклона — здесь пройдут более интенсивные осадки, в виде снега, мокрого снега, а комфортность погоды понизит порывистый северный ветер.

Об этом сообщает Коми ЦГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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