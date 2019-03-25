Под Сыктывкаром начали строить спортивный комплекс
В селе Выльгорт Республики Коми началось строительство спортивного комплекса, сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми.
На спортивный объект из местного бюджета не потратят ни копейки. Все расходы на возведение спорткомплекса взял на себя предприниматель Юрий Широков. До того, как ушел в бизнес, он был успешным спортсменом-борцом и тренером.
В новом спорткомплексе дети будут бесплатно заниматься борьбой и художественной гимнастикой. Для взрослых будут открыты платные тренажерные залы. Возведение объекта оценивается в 50 млн рублей.
На днях на строительной площадке были забиты первые сваи. Готовый объект планируют сдать к концу года.
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Визуализацию представили на сайте мэрии (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU