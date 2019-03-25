Врачам, переехавшим в села и поселки в Коми, выплатят миллион рублей

25 Март 11:56 2019-03-25T12:08:00+03:00

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Врачи и фельдшеры, переехавшие в Республику Коми, получат компенсационные выплаты от регионального правительства. Речь идет о специалистах не старше 50 лет, перебравшихся в села, поселки и города с населением до 50 тысяч человек. Врачам выплатят миллион рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписала первый зампредседателя правительства Республики Коми Лариса Максимова.

Основанием для выплат будет являться договор, заключенный между специалистом и организацией, подведомственной Минздраву Коми. Компенсация будет единоразовой. Получатель выплаты должен быть гражданином Российской Федерации и не должен иметь задолженностей по договору о целевом обучении. В последнем случае под исключение попадают врачи, поступившие на работу в больницу, где штат укомплектован меньше, чем на 60 процентов.

Получатели выплаты должны будут отработать пять лет на условиях полного рабочего дня на должности из вакантного перечня Минздрава Коми. При неисполнении условий специалист должен будет вернуть деньги К таким случаям относится перевод на другую должность, поступление на обучение по дополнительным профессиональным программам или увольнение в связи с призывом на военную службу. В последнем случае договор можно будет продлить на период невыполнения обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU