Сыктывкарские зоозащитники обжалуют решение полиции по делу искалеченного лабрадора в прокуратуре

26 Март 07:37 2019-03-26T07:37:40+03:00

Сейчас Лаврик сувствует себя хорошо

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Сыктывкарские зоозащитники намерены обжаловать решение полиции, которая отказалась возбуждать уголовное дело в отношении хозяина искалеченного пса, в прокуратуре, сообщает БНК.

Полиция не усмотрела в действиях хозяйки пса, которая покалечила лабрадора, а затем выкинула его в мусорный контейнер, преступного умысла. Сотрудники УМВД также не разглядели в поступке истязателя хулиганских или корыстных побуждений.

Решение сыктывкарской полиции возмутило зоозащитников, которые достали Лаврика (как окрестили пса) с того света. Они намерены обжаловать решение полиции в прокуратуре. Жалобы намерены подать другие общественники.

Напомним, что 6 марта в Сыктывкаре в мусорном контейнере нашли раненую собаку. Лабрадор был завален мусором и придавлен диваном. Его голова была пробита в трех местах. Вытащили несчастное животное сотрудники в МЧС. Они передали больного пса волонтерам. Сейчас спасенного лабрадора выхаживают зоозащитники, которые назвали его Лавриком.

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ИСТОЧНИК KP.RU