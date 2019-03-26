В Коми бабушки раскусили телефонных аферистов
В Коми за последние сутки поступило сразу два сообщения о попытках хищения денег с банковских карт. В обоих случаях в МВД обратились пенсионерки, которых пытались обмануть телефонные мошенники.
Первый случай произошел в Ухте. Местной пенсионерке 64 лет позвонил неизвестный и представился работником банка. Собеседник сказал женщине, что ее банковский счет пытаются взломать хакеры, а после предложил свое содействие в решении проблемы. Звонивший попросил назвать персональные данные банковской карты. Ухтинка, заподозрив неладное, не стала продолжать разговор с незнакомцем. Женщина поняла, что общается с мошенниками и сообщила о данном факте в полицию.
В Сосногорске злоумышленники, действуя от имени сотрудников банка, использовали аналогичный предлог, чтобы завладеть деньгами 62-летней местной жительницы. Первоначально пенсионерка поверила звонившему, передала ему номер карты и код с оборотной стороны. Далее в ходе разговора женщина догадалась, что ей звонят мошенники. Заявительница отказалась называть код подтверждения операции и заблокировала банковскую карту.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции уже установлено, что номера звонивших принадлежат операторам Тюменской и Московской областей, а также Москвы.
Об этом сообщает МВД по Коми.
ИСТОЧНИК KP.RU