В Коми бабушки раскусили телефонных аферистов

26 Март 09:03 2019-03-26T09:08:45+03:00

И не стали защищать банковские карты от атак хакеров

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В Коми за последние сутки поступило сразу два сообщения о попытках хищения денег с банковских карт. В обоих случаях в МВД обратились пенсионерки, которых пытались обмануть телефонные мошенники.

Первый случай произошел в Ухте. Местной пенсионерке 64 лет позвонил неизвестный и представился работником банка. Собеседник сказал женщине, что ее банковский счет пытаются взломать хакеры, а после предложил свое содействие в решении проблемы. Звонивший попросил назвать персональные данные банковской карты. Ухтинка, заподозрив неладное, не стала продолжать разговор с незнакомцем. Женщина поняла, что общается с мошенниками и сообщила о данном факте в полицию.

В Сосногорске злоумышленники, действуя от имени сотрудников банка, использовали аналогичный предлог, чтобы завладеть деньгами 62-летней местной жительницы. Первоначально пенсионерка поверила звонившему, передала ему номер карты и код с оборотной стороны. Далее в ходе разговора женщина догадалась, что ей звонят мошенники. Заявительница отказалась называть код подтверждения операции и заблокировала банковскую карту.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции уже установлено, что номера звонивших принадлежат операторам Тюменской и Московской областей, а также Москвы.

Об этом сообщает МВД по Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU