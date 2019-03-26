Секретарь Общественной палаты России просит чиновников вести диалог с активистами в Шиесе

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-26T13:21:17+03:00

Против стройки на Шиесе протестуют жители не только Архангельской области, но и Республики Коми Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

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Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев призвал чиновников Архангельской области лучше работать с экоактивистами, протестующими против строительства мусорного полигона на Шиесе. По его мнению, власти должны выстроить диалог с добровольцами, а не «давить людей бульдозерами». Об этом сообщает «ТАСС».

Валерий Фадеев на встрече с журналистами затронул тему «партизанской войны» между строителями полигона и общественниками. Он считает, что конфликт обострился из-за отсутствия аргументов у чиновников.

Валерий ФадеевФото: Михаил ФРОЛОВ

— На днях пришли бульдозеры сносить эти жалкие постройки, которые построили местные активисты. Человек лег под бульдозер, который его серьезно ранил, — отметил секретарь Общественной палаты РФ.

Он рассказал, что некоторое время назад отказался ехать на конференцию в Архангельск.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин охарактеризовал ситуацию со строительством на Шиесе как одну из самых проблемных, так как там «недостаточно выстроено взаимодействие с населением».— Я не поехал сам и коллегам не посоветовал, потому что мы таких чиновников поддерживать не будем, даже если там, может быть, все чисто [с точки зрения закона]. Только вы сначала докажите это общественности, а так, чтобы бульдозерами давить людей – это просто безобразие, — подчеркнул Валерий Фадеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU