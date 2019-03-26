На переселение из аварийного жилья в Сыктывкаре выделят почти 9 млн рублей

26 Март 15:16 2019-03-26T15:53:51+03:00

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В столице Коми откорректировали бюджет города. Доходная часть казны увеличилась на 567 миллионов рублей до 8 миллиардов 352 тысяч рублей. Примерно на эту же сумму - 585 миллионов 245 тысяч рублей - возросла расходная часть бюджета, которая теперь составляет 8 миллиардов 605 тысяч рублей. Дефицит бюджета равен 18 миллионов 179 тысяч рублей.

Доходная часть казны увеличится за счет налоговых и неналоговых поступлений почти на 3 миллиарда рублей. Об этом заявила сегодня на заседании постоянных комиссий совета Сыктывкара вице-мэр столицы Коми Елена Волкомурова. Она также подробно рассказала депутатам, на какие цели планируется потратить деньги из муниципальной казны.

Почти 9 миллионов - 8 млн 863 тысячи рублей - пойдет на переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, около 700 тысяч - на мероприятия по развитию туризма, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры будет выделено 1 млн 750 тысяч рублей. Ровно 5 миллионов рублей будет выделено на обустройство подъездных путей к временным причалам на переправах в Алешино и Седкыркещ.

Поправки в бюджет города депутаты согласовали сегодня на заседании постоянных комиссий и окончательно утвердят на заседании муниципального совета.

ИСТОЧНИК KP.RU