В Сыктывкаре стартует программа по бесплатной проверке зрения

26 Март 17:28 2019-03-26T17:28:21+03:00

Экспресс-диагностику зрения проводят на современном оборудовании всего за 10 минут.

Принять участие в ней могут жители региона в возрасте от 6 лет.

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Социальная программа по бесплатной проверке зрения проходит при поддержке федеральной сети салонов оптики «Счастливый взгляд». Экспресс-диагностика проводится на современном оборудовании и занимает всего 10 минут. К участию в салоны «Счастливый взгляд» приглашают взрослых и детей от 6 лет.

- Среди заболеваний, выявляемых специалистами нашей сети, на первом месте стоит близорукость. Таких пациентов около 58%. Своевременное выявление проблемы позволит как можно быстрее начать лечение. Недокоррекция зрения у взрослых может привести к повышению внутриглазного давления (глаукомы), а у детей повлиять на развитие амблиопии («ленивого глаза»).

Оперативно пройти проверку зрения поможет экспресс-тест. 10 свободных минут найдутся у каждого, и лучше потратить их на свое здоровье, - считает Ирина Шикалович, главврач сети салонов оптики «Счастливый взгляд», врач офтальмолог высшей категории.

Пройти бесплатную экспресс-проверку зрения можно в салонах «Счастливый взгляд» в Сыктывкаре:

1) Октябрьский пр-т, 141, ТРЦ Макси

2) ул. Коммунистическая, д. 50, ТРЦ "Парма"

3) ул. Коммунистическая, д. 31.

Подробности по телефону: 8-800-555-66-67.

Возможно наличие противопоказаний к применению и использованию методов диагностики. Необходима консультация специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU