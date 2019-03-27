В Коми мужчина сгорел заживо во дворе своего дома на глазах супруги

27 Март 07:06 2019-03-27T07:10:14+03:00

От полученных ожогов он скончался на месте происшествия

Изменить размер текста: A A

В деревне Рочево Усть-Цилемского района Коми мужчина заживо сгорел во дворе собственного дома на глазах супруги. От полученных ожогов он скончался на месте происшествия, сообщает «КомиОнлайн».

60-летний местный житель решил съездить на снегоходе и привезти воду в баню. Для заправки техники мужчина взял канистру с топливом, которая по причине его неосторожных действий разорвалась на части и воспламенилась.

Огонь перекинулся на его одежду. Увидевшая горящего мужа супруга позвала соседей, и они сбили пламя. Но полученные ожоги оказались смертельными, мужчина умер на месте происшествия.

В усть-цилемском отделе СУ СК по Коми по факту смерти организовали проверку. Специалистам предстоит выяснить, по какой причине воспламенилась горючая жидкость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Сосногорском сгорел охотник: еще двое пострадали

Мужчины находятся в тяжелом состоянии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU