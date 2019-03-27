2019-03-27T12:58:11+03:00
Общество

Снежная «лавина» в Усинске прославилась на всю Россию

Произошедшее сравнили с триллером, который однако произошел наяву и в мирное время
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: Instagram.comФото: Instagram.com
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Видео со снежной «лавиной» в Усинске, которую коммунальщики обрушили на тротуар 24 марта, меньше чем за день облетело крупные соцсети России и даже попало в выпуски федеральных каналов. Произошедшее сравнили с триллером, который однако произошел наяву и в мирное время.

Хозяин магазина «Cheeseking», где снегом снесло вывеску, выложил в Instagram запись пугающей работы сотрудников коммунальной службы. Видео поражает воображение: лавины сходят одна за другой, разбивая стекла балконов. К счастью, рукотворная стихия никого не задела. Многие расценивают это как чудо.

Теперь жильцы дома и владелец магазина намерены жаловаться в прокуратуру и судиться с управляющей компанией. Отметим, что видео лавины в Коми увидели десятки тысяч людей по всей России.

Лавина в Усинске.Ещё больше видео смотрите здесь - [club170642656 Page Russia]!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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