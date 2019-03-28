В Сыктывкаре автобус с детьми попал в аварию

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-28T09:16:43+03:00

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В Эжве автобус, перевозивший детей из лагеря «Гренада», столкнулся с автомобилем, сообщает народный корреспондент БНК.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Как сообщают в ГИБДД по Сыктывкару, около 15:00 в среду, 27 марта, у дома No4 по улице Космонавтов столкнулись автобус Kia и легковушка Hyundai.

- Автобус отъехал со своей полосы, чтобы открылись багажные отсеки, и немного задел заднее крыло Hyundai. Но встречающие детей родители переполошились, позвонили в полицию, поэтому на место прибыли МЧС, ДПС и скорая. Проходил мимо и подумал, что это жесткое ДТП с пострадавшими, - пишет очевидец в соцсетях.

Между тем, участники ДТП оформили сами разобрались в ситуации. Они оформили аварию через европротокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU