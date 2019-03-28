Каким будет лето в Коми: синоптики обнародовали предварительный прогноз
Гидрометцентр России сообщает, что в апреле-сентябре температурный режим на территории Коми будет выше климатической нормы.
Теплее обычного будут апрель, май, август (на крайнем северо-востоке) и июль. В июне, и на большей части территории в июле, температурный режим будет в пределах нормы.
В апреле-июле, в августе в южных и северо-западных районах Коми выпадет среднее количество осадков. Избыток осадков прогнозируется в августе в северо-восточных районах и в сентябре на большей части региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU