Каким будет лето в Коми: синоптики обнародовали предварительный прогноз

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-28T11:38:07+03:00

Температурный режим на территории Коми будет выше климатической нормы

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Гидрометцентр России сообщает, что в апреле-сентябре температурный режим на территории Коми будет выше климатической нормы.

Теплее обычного будут апрель, май, август (на крайнем северо-востоке) и июль. В июне, и на большей части территории в июле, температурный режим будет в пределах нормы.

В апреле-июле, в августе в южных и северо-западных районах Коми выпадет среднее количество осадков. Избыток осадков прогнозируется в августе в северо-восточных районах и в сентябре на большей части региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU